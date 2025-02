Manna non si nasconde: «Napoli ambizioso. Conosciamo il nostro obiettivo!»

Giovanni Manna ha tenuto una conferenza stampa “a sorpresa” per spiegare la strategia del Napoli nella finestra invernale di calciomercato. Il DS dei partenopei ha anche parlato della lotta scudetto.

IL COMMENTO – Giovanni Manna ha parlato in conferenza stampa per giustificare le mosse di calciomercato invernale, in entrata e uscita, del Napoli. Il direttore sportivo del club partenopeo ha anche espresso il suo giudizio sul rendimento mostrato dalla squadra nella prima parte di stagione: «C’è ambizione, le aspettative della piazza sono alte. Siamo tranquilli, sappiamo quale è il nostro obiettivo. Non dico che non dobbiamo sognare. Ci tengo a calmare gli animi. Tutti sappiamo quello che dobbiamo fare e stiamo lavorando per arrivarci. Ci sono club che possono fare delle cose e noi noi no, perché non è corretto farle in base alla nostra storia e ai nostri valori. Non faremo operazioni per accontentare la piazza».

Manna sul mercato invernale del Napoli

LA STRATEGIA – Manna si è successivamente soffermato sulle operazioni del Napoli nella finestra invernale di calciomercato, spiegando cos’è accaduto con Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi: «Garnacho è stato veramente credibile, siamo stati vicini, come con Adeyemi. Non vogliamo creare aspettative e buttare fumo negli occhi. Quando le cose cambiano in corso mi dispiace. Anche quest’estate ci sono state forzature. Rimaniamo concentrati e non perdiamoci nella negatività».