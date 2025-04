Manna: «Napoli, percorso importante. Lottiamo per un sogno»

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, non molla e crede ancora nella possibilità di vincere lo scudetto. Le sue parole su Dazn sono abbastanza eloquenti.

MOMENTO – L’Inter ha vinto per 3-1 contro il Cagliari ed è salito a sei punti di vantaggio dal Napoli. La squadra di Antonio Conte giocherà tra pochi minuti con l’Empoli la sua gara di campionato e non può sbagliare. In caso di sconfitta o pareggio inizierebbe la prima vera fuga nerazzurra, Giovanni Manna non ha però timore: «Le stagioni sono lunghe, complicate e piene di difficoltà. Tutto è ciclico, bisogna saper uscire dai momenti di sofferenza come il Napoli è riuscito a fare. Stiamo facendo un percorso importante, lottiamo per un sogno e dobbiamo stare tranquilli. Non ci sovraccarichiamo di pressioni ma l’obiettivo è quello di continuare a lavorare. Manna, siete orgogliosi del vostro lavoro? Noi dobbiamo essere orgogliosi, lo abbiamo detto tante volte. Abbiamo costruito una squadra all’anno 0, dobbiamo vedere tutto con positività. Possiamo sognare, ma vivere con spensieratezza e pressione positiva. Ci dev’essere gioia, entusiasmo. L’Empoli lotta per salvarsi, ci saranno difficoltà e dovremmo fare una partita sporca. Manna, il futuro? Siamo concentrati sul presente, ci stiamo giocando qualcosa di importante. Al momento opportuno discuteremo del futuro, stiamo già lavorando con assoluta tranquillità. L’obiettivo possiamo raggiungerlo, è importante, dobbiamo essere focalizzati su questo».