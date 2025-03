Manna: «Ci siamo meritati la lotta scudetto insieme all’Inter»

Intervenuto davanti ai giornalisti presenti, il direttore del Napoli Giovanni Manna, ha parlato della corsa scudetto insieme all’Inter.

CORSA SCUDETTO – Il direttore del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto a margine del Premio Internazionale Maestrelli. Tra i tanti temi toccati da parte del ds campano, la corsa scudetto è stata la questione più dibattuta. Queste le sue parole: «È un campioanto avvincente, ci sono ancora nove partite da giocare. Siamo riusciti a costruire un percorso virtuoso e ci siamo meritati di giocarci questa chance fino alla fine. Inter? Una squadra molto, molto forte, vedremo. Quando sei a quel punto, poi vuoi arrivare alla fine. Il Napoli deve restare concentrato. L’obiettivo all’inizio era arrivare tra le prime quattro, ed era già qualcosa di forte. Siamo in lotta per lo scudetto, e siamo stati in testa alla classifica per gran parte del campionato. Non siamo ancora una squadra costruita per vincere, ma ci siamo meritati di essere qui».