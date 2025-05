Manna: «Inter in finale con merito, complimenti. Avvalora percorso»

Manna, ds Napoli, parla dell’Inter prima di Napoli-Genoa. Il DS azzurro fa i complimenti alla Beneamata per la finale di Champions League.

COMPLIMENTI – Il DS del Napoli Giovanni Manna, a DAZN, prima di Napoli-Genoa, ha parlato così della corsa con i nerazzurri e fa anche i complimenti alla Beneamata per la finale di Champions League da giocare: «L’Inter è una squadra forte, attrezzata per più competizioni, facciamo i complimenti all’Inter per aver raggiunto con merito questa finale di Champions League. E avvalora ancora di più il nostro percorso in campionato. Gli facciamo in bocca al lupo, ma noi siamo mentalizzati sulla nostra partita, anche se loro hanno vinto».