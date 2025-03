Manna: «L’Inter in casa vince, lo sappiamo! Guardiamo a noi»

Manna ha parlato prima di Napoli-Milan, sfida in programma alle 20.45. L’Inter ha vinto la sua partita e il DS ha risposto in questo modo.

CONCENTRATI – Giovanni Manna, DS del Napoli, ha parlato prima della partita tra Napoli e Milan. Le sue parole su DAZN: «L’Inter giocando in casa fa risultato, lo sappiamo. Noi dobbiamo rimanere concentrati sui noi stessi perché se pensiamo agli altri è un problema». Ovviamente non poteva non esimersi dal rispondere alla domanda sulla vittoria dell’Inter contro l’Udinese.