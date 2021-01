Maniero: “Sampdoria-Inter? Se la rigiocano altre dieci volte…”

Sampdoria-Inter: scivolone, o partita storta? Il parere di Filippo Maniero è chiaro. Ecco le parole dell’ex calciatore a “TMW Radio”.

TANTE OCCASIONI – Sampdoria-Inter interrompe la striscia nerazzurra di otto vittorie consecutive. Tuttavia Filippo Maniero non calca troppo la mano: i nerazzurri avrebbero meritato i tre punti. Ecco le sue parole: «Sono del parere che se la giocano altre dieci volte, con le occasioni che ha avuto l’Inter, le vincono tutte e dieci. Penso che l’Inter l’altro giorno sia incappata in una di quelle giornate dove, anche se stai lì tre giorni, non riesci a fare gol. Penso che di buono si portino a casa l’aspetto delle occasioni create e non sfruttate. Sembra un paradosso, ma quando si crea molto vuol dire che c’è gioco. Quando ti capitano queste giornate storte non ci puoi fare nulla. Non ha perso perché è stata schiacciata dalla squadra avversaria, o è entrata in campo in modo non concentrato».