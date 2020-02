Maniero avverte l’Inter: “Derby? Miglior momento Milan. Ibrahimovic…”

Maniero ha parlato del momento di forma del Milan di Ibrahimovic (lo svedese ci sarà) in vista della super sfida contro l’Inter. L’ex calciatore sottolinea la forza dei rossoneri, squadra da non sottovalutare per i nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio” durante “Stadio Aperto”

PRONOSTICO DERBY – Filippo Maniero esalta i rossoneri in vista della partita di domenica: «Il derby arriva nel momento buono per il Milan. Ora con Ibrahimovic il Milan ha tutte le carte in regola per dare battaglia e penso sarà una bella gara visto che arrivano entrambe in forma alla sfida. Mi auguro, da ex giocatore e da tifoso, possa essere la partita del Milan. Sarà difficile affrontare l’Inter che è una grande squadra però il derby è sempre una partita particolare».