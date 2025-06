Manicone (vice ct Iran) rassicura: «Taremi sta bene!»

Antonio Manicone, attuale vice ct dell’Iran, ha fornito informazioni importanti sulle condizioni di Mehdi Taremi, bloccato nel Paese a causa del conflitto con Israele.

LA SITUAZIONE – Antonio Manicone, ex calciatore dell’Inter e vice-allenatore dell’Iran, è intervenuto a Rai Radio 1 sulla situazione sperimentata nel Paese asiatico, con indicazioni positive sul fronte Taremi. Il tecnico italiano, che ricopre il suo attuale incarico dal 2023, si è espresso in questi termini, come riportato da Sport Mediaset: «Taremi sta bene. Io sono riuscito a tornare a casa un giorno prima delle bombe. Sento quotidianamente gli amici dello staff tecnico, massaggiatori e magazzinieri – rimasti lì – ai quali rivolgo un grande pensiero. Vogliamo pensare che questa situazione possa risolversi in tempi brevi. Il calcio è un veicolo che unisce i popoli e la gente. È bello far parte del mondo del calcio perché si vedono mondi nuovi e si deve cercare di parlare di cose positive come il calcio giocato. Anche in Iran la Fifa sta facendo tanto per cercare di portare il calcio a livello europeo».

Taremi e il messaggio per i compagni dell’Inter dall’Iran

LE DICHIARAZIONI – Lo stesso Taremi, negli scorsi giorni, ha voluto rassicurare gli altri giocatori nerazzurri sul suo stato. Il calciatore dell’Inter ha infatti scritto – dall’Iran – il seguente breve messaggio nella chat di Whatsapp che condivide con i suoi compagni di squadra: «Sto bene. Da qui, parte la speranza di rivederlo al più presto a Milano. Con una guerra alle spalle e nuove consapevolezze radicate nella mente».