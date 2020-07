Manicone: “Tonali? Fa bene l’Inter a puntare su di lui! Per lo scudetto…”

L’Inter questa sera alle ore 19.30 sfiderà a San Siro il Brescia di Sandro Tonali, obiettivo di mercato nerazzurro. Antonio Manicone, ex giocatore dell’Inter, dice la sua sul giovane centrocampista ai microfoni di “Maracanà”, in onda su “TMW Radio”

DIFFICILE – L’Inter questa sera sfiderà il Brescia a San Siro. Antonio Manicone spera ancora di poter vedere i nerazzurri lottare per lo scudetto: «Le vittorie di Lazio e Juventus non fanno altro che dimostrare che sono due grandi squadre, che lotteranno fino alla fine per il primo posto, sperando che ci sia anche l’Inter anche se è a 11 punti dalla prima: la vedo un po’ dura. E’ un campionato avvincente, spesso in altri campionati si vedeva la Juventus prima con tanti punti di distacco, invece quest’anno fino alla fine ci sarà spettacolo».

PROSPETTIVA – Manicone commenta anche il forte interesse dell’Inter per Sandro Tonali: «Sicuramente è giovane, di grandissima prospettiva e fa bene secondo me l’Inter a puntarci. E’ normale che a parte Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, i grandi giocatori che fanno una squadra non ce ne sono più. Se Tonali si adatta meglio a Maurizio Sarri o Antonio Conte? I bravi giocatori van bene dappertutto, l’allenatore deve poi adattarsi alle caratteristiche ma questi giocatori vanno bene sia con Sarri che con Conte».