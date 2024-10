Manicone: «Lautaro Martinez ha tutto per vincere il pallone d’oro»

L’ex calciatore dell’Inter, e ora allenatore, Antonio Manicone ha espresso il suo punto di vista sull’inizio di stagione dei nerazzurri e sulle ambizioni di Lautaro Martinez in vista del pallone d’oro.

LA STAGIONE – L’ex calciatore dell’Inter Antonio Manicone ha rilasciato un’intervista a Sportitalia in cui si è pronunciato sull’inizio di annata dei nerazzurri e sul grande obiettivo personale di Lautaro Martinez. Secondo l’allenatore italiano il tecnico Simone Inzaghi sta gestendo nel modo giusto la squadra in vista dei tanti impegni da affrontare: «L’Inter come le altre big, sa che per fare una stagione di alto livello bisogna avere 22-24 giocatori quasi dello stesso tenore, anche se poi è normale che 2-3 emergano. Una volta gioca uno, una volta l’altro. Inzaghi li fa ruotare, i giocatori lo sanno che giocheranno tutti e si sentono coinvolti».

Manicone sulle speranze di trionfo da parte di Lautaro Martinez

L’IDEA – Manicone si è poi espresso sul capitano dell’Inter Lautaro Martinez, in lizza per la vittoria del pallone d’oro. Dal suo punto di vista, il Toro ha disputato una stagione, la scorsa, che lo pone tra i papabili per la vittoria finale: «Se si guarda quello che ha vinto Lautaro, ha tutto in regola, è uno dei candidati. Vinicius ha fatto la differenza in Champions, è un altro giocatore fantastico, anche se non ha vinto come Lautaro in Nazionale».