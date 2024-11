Manicone: «Inter, un obiettivo in Champions League! Inzaghi bene»

L’ex calciatore ed attuale allenatore Antonio Manicone stravede per l’Inter e il modo di allenare di Simone Inzaghi. Le sue parole su TMW Radio.

TRA CHAMPIONS E CAMPIONATO – Antonio Manicone definisce il momento dei nerazzurri: «L’obiettivo è andare fino in fondo. E’ stata una partita di esperienza contro il Lipsia, l’hanno gestita bene. Ha ragione Inzaghi che diceva che la temeva, perché poteva esserci un calo e il Lipsia non è scarso. Ha fatto una buona partita, ha mantenuto inviolata ancora una volta la porta e i trofei si vincono così. Lui gli obiettivi ce li ha dall’inizio. Fa giocare un po’ tutti per arrivare a fine stagione o nel periodo quando conta di più sempre al massimo. Ha imparato dalle esperienze precedenti. Il Napoli è al massimo? No, ma il primo anno di Conte non ti porta ad avere pressioni di vincere subito. Sta costruendo, mentre l’Inter viene da anni in cui è abituata a stagioni del genere e ogni anno impara. Inzaghi mi piace perché è intelligente, umile».