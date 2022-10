Manicone: «Fiorentina-Inter, match da cuori forti! Dopo il 3-3…»

Antonio Manicone, ex calciatore oggi allenatore, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato della vittoria dell’Inter sul campo della Fiorentina

CARDIOPALMA – Questo il commento di Manicone: «Fiorentina-Inter? Partita da cuori forti, è stato come rivivere Italia-Germania 4-3 (ride, ndr). I nerazzurri hanno dimostrato grande cuore e forza di volontà. Dopo il 3-3 nessuno credeva in un risultato così. La Fiorentina ha fatto la sua partita, è riuscita a pareggiare ma i nerazzurri hanno dimostrato, ancora una volta, di esserci in campionato e che ci sarà in coppa mercoledì. Il campionato di Inter e Juventus? I nerazzurri hanno avuto avuto forse un contraccolpo. La Juventus ha avuto due infortuni pesanti, i nerazzurri hanno avuto il problema Lukaku, con Lautaro Martinez che doveva entrare in forma, adesso lo ha fatto. L’Inter è lanciata adesso, i bianconeri non lo so».