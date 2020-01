Mangiante: “Spinazzola? Che entusiasmo! Non si muove. Politano…”

Condividi questo articolo

Leonardo Spinazzola dopo l’affare saltato con l’Inter è tornato a disposizione della Roma e di Paulo Fonseca che lo ha subito accolto schierandolo titolare contro il Genoa. Angelo Mangiante giornalista e inviato a Roma ha parlato della situazione mercato in casa giallorossa, con lo stesso Spinazzola ora inamovibile e l’obiettivo Politano (che interessa ancora).

SITUAZIONE ROMA – Leonardo Spinazzola non andrà più all’Inter, ne è sicuro il giornalista Angelo Mangiante che riprende le parole di ieri di Gianluca Petrachi, dirigente della Roma (QUI le sue parole): «Spinazzola? Mi è piaciuto l’entusiasmo dei suoi compagni di rivederlo. Petrachi ieri è stato abbastanza chiaro ai nostri microfoni: Spinazzola non si muove da Roma, riparte ora la corsa Champions League. Esterno? Politano rimane a questo punto l’obiettivo, lo ha confermato con sincerità lo stesso Gianluca Petrachi, l’alternativa è Shaqiri (ex Inter, ndr) non gioca titolare al Liverpool, che però non accetta la formula del prestito».