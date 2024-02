Mangiante: «Lukaku-Inter, finita malissimo! A Roma mantenute attese»

L’Inter, sabato alle 18, ritroverà Lukaku come avversario per la seconda volta in stagione. Del belga ha parlato, in collegamento su Sky Sport 24, il giornalista Angelo Mangiante

ATTESE – Queste le parole di Mangiante: «Lukaku-Inter, matrimonio finito malissimo. Il giocatore sembrava avesse senso d’appartenenza, poi finita male con la panchina contro il City ed un’estate infuocata con il belga che flirtava con la Juventus. Poi è sbarcato a Roma ed ha mantenuto le attese, ha una migliore media realizzativa nei suoi trascorsi all’Inter, ma rimane l’uomo copertina della sfida. Mourinho lo utilizzava in modo diverso, con la palla lunga, per De Rossi è un piano alternativo. Unico neo, con le big ancora non ha deciso le partite, la Roma ha perso tutti gli scontri diretti ad eccezione con il Napoli»