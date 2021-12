Mangiante: «Inter-Mourinho rispetto reciproco. Si sente uomo della storia»

Angelo Mangiante, da Sky Sport 24, ha evidenziato come Mourinho abbia un rispetto incredibile per l’Inter. Per il giornalista, il tecnico sa di essere l’uomo della storia nerazzurra.

RISPETTO − Angelo Mangiante non ha dubbi sull’amore di José Mourinho verso l’Inter: «C’è rispetto reciproco da entrambe le parti. Lui sa di essere, insieme a Helenio Herrera, l’uomo della storia nerazzurra. Tratta l’Inter come un qualcosa che sente dentro, indipendentemente dall’esito di sabato. Anche gli interisti sono così, c’è profonda stima reciproca. Dalla notte del 2010, Mourinho non ha mai incontrato l’Inter. Mi aspetto di un colpo di genio». Intanto il portoghese oggi non parlerà in conferenza stampa (vedi articolo).