Manganiello disastroso in Inter-Empoli: 2-2 viziato da fallo di Barella – TS

Gianluca Manganiello, secondo Tuttosport, è stato disastroso in Inter-Empoli. Di seguito la moviola della partita secondo il quotidiano

LA MOVIOLA – Inter-Empoli, il direttore di gara Manganiello, secondo Tuttosport, svolge una direzione disastrosa della gara: vede un rigore che non c’è su intervento di Parisi su Barella, che però prende il pallone. Poco dopo non ne assegna uno che poteva starci per una spinta di Bandinelli ai danni del centrocampista nerazzurro. Non vede, secondo il quotidiano, il fallo di Barella che vizia l’azione che porta al 2-2 dell’Inter. Manca, inoltre, un giallo a Parisi per un fallo su Dumfries. Voto 4

Fonte: Tuttosport