Manfredini: “L’Atalanta puÃ² vincere contro chiunque. Conte e Gasperini…”

Manfredini: “L’Atalanta può vincere contro chiunque. Conte e Gasperini…”

Inter-Atalanta si avvicina. L’Atalanta arriva alla sfida contro la squadra di Conte reduce da due vittorie roboanti: 5-0 rispettivamente a Milan e Parma. Thomas Manfredini, ex calciatore, sulle frequenze di “Radio Sportiva” analizza il momento degli orobici. Il difensore, inoltre, paragona Conte e Gasperini, entrambi suoi ex allenatori.

SQUADRA OSTICA – Thomas Manfredini è convinto che l’Atalanta possa battere chiunque. L’ex difensore degli orobici, poi, paragona Antonio Conte, tecnico dell’Inter, e Gian Piero Gasperini attuale tecnico dei nerazzurri di Bergamo: «L’Atalanta degli ultimi anni ha dimostrato di poter vincere in qualunque campo e contro qualunque squadra. L’Inter però sta lottando per il vertice, quindi sarà una partita difficile per gli orobici. Se la squadra di Gasperini dovesse avere continuità nel girone di ritorno allora può pensare di insidiare anche Inter e Juventus ai vertici. Ho avuto sia Conte che Gasperini come allenatori, Antonio ha un impatto immediato rispetto a Gian Piero, vogliono imporre il proprio gioco ma hanno bisogno di tempo anche per scegliere i giocatori».