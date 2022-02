Mané sbaglia e segna su rigore: Coppa d’Africa al Senegal a -10 dall’Inter

La Coppa d’Africa se la aggiudica il Senegal, battendo l’Egitto nella finale di Yaoundé. Decide chi fra dieci giorni giocherà contro l’Inter: Mané, che prima sbaglia un rigore e poi segna quello decisivo nella serie finale (4-2 dopo 0-0 al 120′).

IL TRIONFO – La finale di Coppa d’Africa riguarda solo indirettamente l’Inter, perché vede tre giocatori che saranno prossimi avversari dei nerazzurri nello spazio di dieci giorni. La vince il Senegal di Kalidou Koulibaly (rivale sabato alle 18 a Napoli) e Sadio Mané (pronto a presentarsi col Liverpool al Meazza il 16 febbraio in Champions League), contro l’Egitto. Proprio quest’ultimo al 7′ si fa parare un rigore da Gabaski, nell’occasione più nitida dei tempi regolamentari. Finisce 0-0, come in molti prevedevano, e i supplementari non cambiano la situazione. Ai rigori il primo lo segna proprio Koulibaly, poi dopo due errori consecutivi (uno per parte) è decisivo quello fallito da Mohanad Lasheen. Dà la possibilità a Mané di segnare e non farlo tirare al suo compagno a Liverpool Mohamed Salah: lo trasforma, è 4-2 e la Coppa d’Africa va al Senegal.