Mané, arriva un riconoscimento prestigioso in vista di Inter-Liverpool

Sadio Mané è uno dei gioielli della squadra di Jurgen Klopp. In vista di Inter-Liverpool è arrivato anche un riconoscimento prestigioso per il senegalese.

STADIO – Dopo la Coppa d’Africa, vinta dal suo Senegal, per Sadio Mané è arrivato un altro riconoscimento prestigioso. Il tutto nel percorso che porterà, mercoledì prossimo, a Inter-Liverpool. Il sindaco della città di Sédhiou, città natale del giocatore, ha infatti annunciato di avergli intitolato uno stadio. «Sadio ha resto onore a tutto il Senegal, alla regione di Sédhiou e all’intera area di Casamance. Per questo ho deciso di intitolargli lo stadio della città. Se lo merita e speriamo che possa sentire con questo gesto la nostra gratitudine». Un’ulteriore motivazione, insomma, per Mané anche in vista della gara contro i nerazzurri.