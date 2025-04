Mandorlini sicuro: «Bilancia pende a favore del Napoli. Spiego»

Andrea Mandorlini si è pronunciato sulla lotta scudetto, indicando il Napoli come favorita per la vittoria finale. Di seguito le sue ragioni.

LA CONSIDERAZIONE – Andrea Mandorlini, ex calciatore dell’Inter, ha concesso un’intervista a News.Superscommesse.it. Argomento principale la volata scudetto, con la convinzione espressa dal tecnico italiano di un’Inter non più favorita per la vittoria finale: «Sicuramente non sono più i favoriti per il successo in Serie A. La situazione era complicata sin da prima della trasferta di Bologna, dato il cammino più difficile che attende i nerazzurri, ma dopo questa sconfitta la bilancia pende a favore del Napoli. I partenopei sono, secondo me, i favoriti per la vittoria del Campionato».