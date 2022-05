Mandorlini: «Milan convinto, ma non sarà semplice! Stesso per l’Inter»

Mandorlini intervenuto in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato della lotta scudetto, in particolare delle partite di Inter e Milan.

LOTTA SCUDETTO – Andrea Mandorlini su Sky dice la sua riguardo le prossime sfide di campionato, importanti per la corsa scudetto: «Il Milan lo vedo convinto anche se l’Atalanta è ancora in corsa per l’Europa. Non sarà una partita facile, ma lo stesso vale anche per Cagliari-Inter. Vedo proprio una squadra convinta – continua Mandorlini -, consapevole della forza del gruppo: bello vedere questa squadra consapevole dell’obiettivo che vuole raggiungere».