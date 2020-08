Mandorlini: “L’Inter sta bene, ha voglia e idee. Lukaku? Imprescindibile”

Andrea Mandorlini, ex calciatore oggi allenatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato dell’Inter, vittoriosa nella serata di ieri contro il Bayer Leverkusen. Una battuta, inoltre, su Romelu Lukaku, diventato imprescindibile per i nerazzurri

FONDAMENTALE – Queste le parole di Andrea Mandorlini: «Crescita Inter, i motivi? Dalla sfuriata di Conte, alla condizione fisica, fino alla convinzione. Credo che l’Inter stia veramente bene. Dal punto di vista psicologico quanto può aver influito la sfuriata non lo so. In campo si vede che la squadra sta bene, che ha voglia ha gioco e idee. È in un momento positivo. Dopo tanti anni si raggiunge una semifinale di coppe europee, tutto fa pensare al meglio. Speriamo, un po’ di strada va ancora fatta. Certo è una squadra in crescita. Lukaku? I numeri sono importanti per un attaccante. All’inizio era macchinoso ma poi l’adattamento, ma poi il lavoro ha fatto si fatto sì che diventasse imprescindibile. L’Inter ha avuto una fase non buona e ora è al top come squadra. In questo momento Lukaku è imprescindibile per i nerazzurri».