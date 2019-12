Mandorlini: “Inter, scorie dopo la Champions League. Vidal? A Conte…”

L’Inter sta vivendo una situazione delicata a livello stanchezza fisica ma anche psicologica. La pausa natalizia sarà quanto mai utile per gli uomini allenati da Antonio Conte per riorganizzare le idee, e per quanto riguarda la società muoversi per rinforzare la rosa. Di questo ne ha parlato il tecnico ed ex giocatore dell’Inter, Andrea Mandorlini, ai microfoni di “TMW Radio”.

SULL’INTER – L’Inter secondo Andrea Mandorlini è stanca soprattutto psicologicamente, dopo l’eliminazione di Champions League: «Qualche scoria la partite di Firenze l’ha lasciata, soprattutto l’eliminazione in Champions. Ma al di là di tutto, credo sia importante dare continuità, devi vincere con il Genoa per rimanere attaccati alla Juve. Farà di tutto poi sul mercato per dire la sua fino alla fine in campionato».

SU VIDAL – Poi ha continuato a dire la sua riguardo i possibili rinforzi, uno di questi anche Vidal ma non solo: «Non serve solo lui, anche Conte la pensa così. Porterà, se arriverà, un valore aggiunto. Ma non solo con lui. Serviranno altri per rimanere attaccati con la Juventus. Ma le cose possono cambiare nei prossimi mesi».

SU KULUSEVSKI – «Importante è la qualità del giocatore, la giovane età, al di là della collocazione tattica. Sta facendo cose importanti, ha qualità fisiche e tecniche».