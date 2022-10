Mandorlini: «Inter, il Sassuolo campo difficile. Inzaghi al centro del progetto»

Mandorlini, dopo la vittoria dell’Inter in Champions League, commenta la prossima partita di campionato, oggi contro il Sassuolo. Durante l’intervento in collegamento su Radio Sportiva, l’ex calciatore parla anche della fiducia a Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni.

PARTITA DIFFICILE – Andrea Mandorlini interviene in vista di Sassuolo-Inter per analizzare la situazione delle due squadre che si affronteranno in campionato. L’ex calciatore, a Radio Sportiva, afferma: «È un momento un po’ delicato per l’Inter ma è importante vincere. Quella contro il Barcellona è stata una buonissima gara. Quest’anno il campionato lo ha dimostrato: non ci sono partite o campi facili. Ora c’è il Sassuolo (vedi articolo), che viene da due vittorie consecutive. Credo che sarà davvero una partita difficile. Però l’Inter l’ho vista in salute in Champions League, ha ritrovato entusiasmo e un risultato importante. Quindi credo sia pronta per superare anche il Sassuolo, che è una squadra che ti impegna. Simone Inzaghi è al centro del progetto tecnico dell’Inter. Ci aspettavamo tutti una partenza diversa ma il campionato è ancora molto lungo. Non c’è bisogno di conferme, Simone è ben saldo alla guida della sua squadra. Ovviamente le cose possono sempre cambiare in fretta, ma l’Inter ha le caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche per poter uscire subito da questa situazione». Mandorlini esprime un parere anche sull’allenatore interista e sulla fiducia a lui dimostrata.