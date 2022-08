Mandorlini: «Inter pronta per lottare! Attacco a posto, Dzeko accetti»

Mandorlini è intervenuto durante A Tutto Mercato su TMW Radio, commentando come l’Inter si sta avvicinando all’inizio della Serie A. L’ex difensore nerazzurro, ora allenatore, è convinto delle potenzialità della squadra di Inzaghi e sostiene che Dzeko avrà un suo ruolo.

COMPETITIVA – Il giudizio di Andrea Mandorlini è positivo: «L’Inter è una squadra che si è rinforzata ulteriormente. Qualche obiettivo magari non l’ha centrato, come Gleison Bremer, però è rimasto Milan Skriniar. Paulo Dybala? L’Inter nel parco attaccanti è a posto, Dybala poteva aumentare l’entusiasmo però io sono convinto che sia a posto così. Poi è lungo il mercato e tutto può capitare, però l’Inter è praticamente a posto per il campionato che sta per iniziare. Se Edin Dzeko accetta anche questa situazione di alternativa, in un campionato anomalo per tante squadre con due mesi e mezzo di tante partite da giocare, nel reparto offensivo tutto quadra».

IL COMMENTO DAL VIVO – Mandorlini era alle partite contro Monaco e Lione: «Ho avuto la fortuna di vedere le amichevoli di Cesena e Ferrara, è una squadra con entusiasmo e la società si è mossa bene. Se dovesse rimanere anche Skriniar ha bisogno di poco, poi Kristjan Asllani e Henrikh Mkhitaryan aumentano la qualità in mezzo al campo. Siamo al punto giusto, l’Inter è pronta per lottare. Robin Gosens? Ha dimostrato all’Atalanta di essere un giocatore importante, Ivan Perisic è andato via e ora tocca a lui. È un giocatore di gamba, l’Inter sta provando anche Federico Dimarco ma a gennaio quando ha puntato su Gosens era per dargli la maglia da titolare: dipende da lui tenerla».