Mandorlini: «Inter-Napoli decisiva? Le fatiche di Brozovic e Lautaro Martinez…»

Andrea Mandorlini intervenuto su Radio Punto Nuovo ha parlato di Inter-Napoli subito alla ripresa del campionato con la lotta scudetto che entra nel vivo.

SFIDA DECISIVA – Mandorlini esprime una sua opinione riguardo Inter-Napoli alla ripresa: «Le fatiche di Brozovic e Lautaro Martinez saranno relative per la gara col Napoli. Quando c’è una finale Mondiale di mezzo, già solo 3-4 posto, è tutto relativo. Ad un allenatore fa sempre piacere vedere i propri calciatori coinvolti fino alla fine e vederli rientrare ancora col ritmo partita. Inter-Napoli non so se sarà l’ultima chiamata Scudetto per l’Inter di Simone Inzaghi, ma sicuramente sarà un passo importante più per i nerazzurri».