Mandorlini: «Inter e Milan ritrovate, un aspetto farà differenza per scudetto»

Andrea Mandorlini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il testa a testa per lo scudetto tra Inter e Milan. L’ex giocatore nerazzurro e allenatore – tra le altre – del Verona, ha sottolineato quali siano gli aspetti fondamentali per entrambe le squadre.

RITROVATE – Così Mandorlini sul testa a testa per il titolo: «Nella lotta scudetto conta tutto. Dopo la vittoria contro la Juventus, i nerazzurri sono un’altra squadra. Il calendario ora è difficile per il Milan, ma entrambe si sono ritrovate nel momento cruciale. Non vedo una grande differenza, ma l’Inter costruisce e finalizza di più. Inzaghi ha più carte da giocarsi davanti».

PROTAGONISTI – Mandorlini ha poi fatto il punto su quelli che potranno essere i protagonisti in questa volata finale: «I giocatori fondamentali sono Theo Hernandez, Leao e Ibrahimovic da una parte e Skriniar, Brozovic e Dzeko dall’altra. Lo slovacco è un muro invalicabile, mentre il bosniaco è indispensabile per questa squadra. Quella dell’Inter è una rosa più completa e questo farà la differenza».