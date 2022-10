Mandorlini: «Inter, i confronti non sono favole! Lotterà per lo Scudetto»

L’Inter ha rialzato la testa dopo il confronto nello spogliatoio avvenuto prima della sfida casalinga con il Barcellona. Mandorlini, ex difensore nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, assicura che non si tratta di favole ma di dinamiche reali

DINAMICHE REALI – L’Inter attraverso le testimonianze di diversi giocatori ha assicurato di essere ripartita dopo un duro confronto nello spogliatoio. Andrea Mandorlini ci crede perché conosce le dinamiche: «Sono dinamiche reali, penso che la differenza sia quella lì. Un mese fa la società, quando Inzaghi era in discussione, ha dato forza all’ambiente. Non sono favole, sono cose che succedono e i risultati sono tornati. Sei risultati utili di fila, la qualificazione agli ottavi di Champions League, un’Inter che gioca bene. Qualche punto perso ma il campionato è spaccato in due, ci sono tanti esami da superare ma il più importante è stato quello di un mese fa quando i giocatori si sono confrontati. L’Inter è in lotta per lo scudetto, mancano 27 partite alla fine. L’Inter ha tutto, la cosa strana era quella di prima. Credo che non mollerà e sarà una delle pretendenti fino alla fine».