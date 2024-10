Mandorlini sicuro: «L’Inter resta la favorita! Innamorato di Taremi»

L’ex difensore dell’Inter Andrea Mandorlini commenta l’inizio di stagione dei nerazzurri all’indomani della vittoria contro lo Stella Rossa. Un focus sui nuovi acquisti, in particolare su Mehdi Taremi.

PERCORSO BEN AVVIATO – Andrea Mandorlini è ospite di TMW Radio per commentare la seconda partita di Champions League dell’Inter: «Ieri l’Inter ha fatto una buona partita ma sfidava lo Stella Rossa, che non è al livello del Bayer, per fare un esempio. Io non pensavo neanche che il derby terminasse con quel risultato, il Milan è ancora all’inizio di un percorso mentre l’Inter credo che il percorso lo conosca bene e sappia. Taremi per me è un giocatore forte ed è da noi da un mese e mezzo ancora. Io credo che l’Inter sia ancora più forte anche se in questo inizio di stagione si è rilevata un po’ altalenante. I tanti gol incassati rispetto all’anno scorso? Comunque la coperta è corta. Se hai tanti giocatori offensivi qualcosa devi concedere. Se dietro hai giocatori forti risolvi le problematiche da solo. Io credo faccia più fatica il Milan e che l’Inter prima o poi troverà il bandolo del discorso».

Taremi prezioso, parola dell’ex Inter Mandorlini

PERFEZIONAMENTO – Andrea Mandorlini prosegue sull’Inter, soffermando anche sulla new entry Taremi: «Per me la squadra nerazzurra rimane la più forte. Nel derby ha stupito un po’ tutti ma veniva da una partita complessa contro il Manchester City. Ci sono tante situazione che vanno valutate anche sul momento. L’Inter secondo me rimane la squadra più forte, anche se lo dovrà dimostrare. I giocatori arrivati hanno bisogno di tempo, anche se si vede che hanno già delle qualità importanti inserite in questa squadra. Io non conoscevo tantissimo Taremi, l’ho visto ieri e ho capito che è forte forte. Un giocatore che mi piace tanto, che ha umiltà anche nel servire i compagni. Sarà un attaccante molto importante per questa squadra e ancora non abbiamo visto Zielinski. Ci sono tante incognite che dovranno uscire e se usciranno io credo che l’Inter sarà ancora la favorita».