Mandorlini: «Inter, ci si aspettava di più. La società ha un merito»

Grande difensore del passato dell’Inter, Andrea Mandorlini è sempre attento alle dinamiche di casa nerazzurra. Sulle frequenze di TMW Radio, il tecnico ha parlato del difficile momento superato dalla squadra e del lavoro di giocatori e allenatore.

COMPATTEZZA – Andrea Mandorlini ha analizzato la situazione in casa Inter, dopo il difficile momento superato grazie agli ultimi risultati. Queste le sue parole sul tema: «Mai come questa volta penso che sia stato importante superare un momento difficile. Gruppo e allenatore hanno mostrato grande compattezza. In campionato ci si aspettava di più dall’Inter, anche se hanno fatto bene. Nel momento di difficoltà l’importante è stata la tranquillità data dalla società. I nerazzurri hanno qualità ben precise e anche l’anno scorso hanno fatto bene, nonostante lo scudetto non vinto».