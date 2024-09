Mandorlini: «L’Inter ha già chiaro l’obiettivo! Manovre societarie di alto livello»

Andrea Mandorlini inquadra l’ottimo momento vissuto dall’Inter nel recente esordio stagionale. L’ex calciatore nerazzurro, poi, spiega le proprie sensazioni sul cammino in Champions League.

ESORDIO – Andrea Mandorlini è intervenuto su Radio Sportiva per dare il proprio parere sull’Inter dopo le prime tre giornate in campo: «Ho visto Inter-Atalanta, devo dire veramente incredibile. Dopo tre giornate non vuol dire niente, ma è capitato anche a me di vincere e ti rendi ancora più consapevole dei propri mezzi e dell’autostima. Sempre se ce ne fosse bisogno. L’Inter ha dato davvero l’impressione, soprattutto contro l’Atalanta, di essere una squadra consapevole dei propri mezzi e della propria forza. È un campionato appena partito però credo che l’Inter abbia ben chiaro quello che è l’obiettivo di questo campionato. Poi credo che in quest’inizio bisogna anche fare i complimenti al Torino, all’Udinese, al Verona. Credo che abbiamo fare una partenza importante e anche inaspettata».

L’Inter è pronta alla Champions League: le sensazioni dell’ex Mandorlini

RINFORZATA – Andrea Mandorlini, nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, continua: «Considerando anche gli acquisti fatti quest’anno, quelli dell’Inter sono giocatori abituati a giocare in campi internazionali. Non abbiamo ancora visto Zielinski che è appena rientrato però sono tutti i giocatori che hanno un bagaglio internazionale importante, come anche Taremi. Io dico che vincere aiuta a consolidare e a rafforzare le proprie convinzioni tattiche, tecniche e di personalità. L’Inter si è rafforzato e credo che sia pronta a questa nuova Champions League, che è nuova un po’ per tutti. Ci saranno tante partite ma credo che questi giocatori importanti acquistati nel momento importante si faranno trovare pronti. Le manovre della società penso siano state di alto livello».