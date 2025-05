Mandorlini su Inter-Barcellona: «Nessuna favorita. Un fattore decisivo!»

Andrea Mandorlini si è espresso sul prossimo confronto di Champions League tra Inter e Barcellona valido per il ritorno delle semifinali della competizione europea. Di seguito la sua visione.

LA PREVISIONE – Andrea Mandorlini ha concesso un’intervista a derbyderbyderby, concentrandosi su vari aspetti legati all’Inter. L’allenatore italiano ha innanzitutto parlato del prossimo match tra i nerazzurri e il Barcellona, escludendo che vi sia una squadra favorita: «Tatticamente abbiamo visto come l’Inter ha saputo colpire i blaugrana, sfruttando la loro difesa alta. Al ritorno sarà un’altra storia, conteranno l’ambiente, l’importanza della gara, tutto peserà. Credo che ora siano alla pari… non c’è una favorita netta».

Mandorlini sulle difficoltà dell’Inter prima di Barcellona

LE MOTIVAZIONI – Mandorlini si è inoltre riferito alle ragioni alla base delle tre sconfitte dell’Inter tra Campionato e Coppa Italia. Dal suo punto di vista, esse sono riconducibili a questo: «Ci sono stati dei problemi, come infortuni, cali di forma… dopo 50 partite, la fatica si sente. La Champions League, con le motivazioni delle semifinali col Barcellona, ha cancellato tutto. E poi non credo alle stanchezze».

POSSIBILI ASSENZE – Mandorlini non ha dubbi su quale assenza avrebbe pesato maggiormente tra quella di Lautaro Martinez e quella di Robert Lewandowski: «Il polacco è un grande attaccante, ha fatto caterve di gol, ma il Barcellona ha Ferran Torres. Lautaro Martinez, invece, è determinante per quest’Inter anche per il suo impatto emotivo e la sua leadership.