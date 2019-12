Mandorlini: “Il Genoa può portare difficoltà, ma l’Inter vinca. Thiago Motta…”

Mandorlini è stato intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”. L’ex difensore dell’Inter, ora allenatore senza squadra, ha parlato della partita in programma questo pomeriggio al Meazza contro il Genoa così come del tecnico dei rossoblù Thiago Motta, che non sembra averlo esaltato particolarmente.

PARTITA CHIAVE – Inter-Genoa di questo pomeriggio al Meazza, secondo Andrea Mandorlini, sarà fondamentale per rispondere alla Juventus che ha vinto mercoledì pomeriggio contro la Sampdoria: «L’Inter ha qualche defezione, non è una partita semplice ma quella di stasera è da vincere assolutamente per mantenere la posizione in classifica. Il Genoa? Viene da una sconfitta, può mettere in difficoltà l’Inter ma ovviamente tifo per i nerazzurri. Cosa manca? C’è poca programmazione. L’unico che ha fatto bene è stato Davide Ballardini. La situazione va avanti da tempo: da Ivan Juric a Cesare Prandelli fino ad Aurelio Andreazzoli, evidentemente qualche problema c’è. Mi dispiace, è una piazza che vive di passione ma la squadra fa fatica, non so perché. Thiago Motta allenatore del Genoa? Non mi incuriosisce. È stato un giocatore importante, ma la vita dell’allenatore è diversa ed è fatta di risultati ed esperienze. Faccio fatica a giudicarlo come allenatore: quando è arrivato sembrava il Messia, così non va bene».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo