Mandorlini: «Fiorentina darà filo da torcere. Scudetto? Spero sempre nell’Inter!»

Andrea Mandorlini, ex giocatore dell’Inter e allenatore al momento senza squadra, intervistato da Tuttomercatoweb ha parlato soprattutto della sfida tra Fiorentina e Inter.

AL FRANCHI – Andrea Mandorlini parla di lotta scudetto in Serie A e della trasferta di Firenze per i nerazzurri: «La Fiorentina pensavano di avere un avvio diverso in campionato. In casa sarà comunque filo da torcere. Hanno un’idea ben precisa ma tutti si aspettavano un avvio diverso. Sembra che il problema sia in avanti. Costruisce ma non finalizza. I nerazzurri in contro il Barcellona hanno giocato una partita infinita, la qualificazione però adesso dipende solo da loro. Scudetto? Spero che l’Inter torni in cima. Il campionato però è equilibrato».

Fonte: Tuttomercatoweb – Alessio Alaimo