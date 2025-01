Mandorlini: «Criticare Lautaro Martinez è una cosa fuori dal mondo»

Intervenuto in esclusiva sulle colonne di Calcio Style, Andrea Mandorlini, ex giocatore dell’Inter, ha commentato la sonora sconfitta dei nerazzurri in Supercoppa Italiana. Poi un commento su Lautaro Martinez.

LAVORO – Archiviata la sconfitta nel derby, l’ex allenatore di Hellas Verona e Genoa, ha parlato del futuro dell’Inter anche in ottica mercato. Queste le parole di Mandorlini: «Finale di Supercoppa? Nel calcio il bello è questo, che può succedere tutto e il contrario. L’Inter avrebbe meritato, anche se il Milan credo che abbia fatto una buonissima partita. Il calcio è così fino alla fine, le partite non sono mai finite e il derby dell’altra sera ne è stata la dimostrazione. L’Inter ha avuto tante situazioni per poterla chiudere. Ci sono tanti obiettivi, l’Inter è in corsa per tutto, quindi avrà modo di rifarsi. Chiaro che non c’è una rivincita in una finale. Mercato? Io credo che al di là di qualche infortunio, qualche situazione che ha in corso, come vediamo l’entità di Calhanoglu, forse il giocatore che è più scontento sia Frattesi. Credo che l’Inter abbia bisogno di poco per non dire niente. È una squadra costruita in tutti i settori, sia nei primi 11 che in chi entra».

Inter, Mandorlini difende Lautaro Martinez

SCUDETTO – Mandorlini infine, commenta anche il percorso di Lautaro Martinez, mandando un messaggio diretto ai suoi detrattori: «Un altro attaccante oltre a Taremi? Difficile, già adesso c’è poco spazio. E poi c’è anche Correa che è infortunato. Lautaro Martinez? Contro il Milan ha segnato, poi ne ha sbagliati altri. Sono periodi, però credo che contestare in questo momento Lautaro Martinez sia una cosa fuori dal mondo. Credo che sia soltanto questione di tempo e di pazienza. Scudetto? Saranno l’Inter e Napoli le uniche squadre che lotteranno, l’Atalanta mi piace tanto, spererei veramente tanto, però credo che insomma sarà più difficile per loro. Ma in fondo saranno loro tre che arriveranno fino alla fine».