DALLA PARTE DELL’ALLENATORE – Andrea Mandorlini , ex difensore dell’ Inter , guida ora il Padova che a breve sarà impegnato nei play-off di Serie C . Sulla vicenda della sostituzione di Lautaro Martinez in Inter-Roma sta dalla parte di Antonio Conte : «Vuole sempre il massimo, se qualche atteggiamento non va bene dimostra che fino alla fine bisogna stare lì. Credo che, conoscendo Conte, ci possa stare: si vede che Lautaro Martinez non faceva quello che voleva, era svogliato. Ci può stare, ma finisce qui: lo abbiamo visto sui social».

