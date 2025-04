Mandorlini: «Bastoni parla di sacrifici? Non sbaglia. Spiego!»

Andrea Mandorlini è tornato sulle parole utilizzate da Alessandro Bastoni in merito ai sacrifici che i calciatori sono chiamati a sopportare durante la propria carriera. Questa la sua visione.

IL GIUDIZIO – Alessandro Bastoni aveva parlato, nel corso dell’intervista concessa al podcast Supernova di Alessandro Cattelan, delle “mancanze” cui i calciatori devono sottostare se intendono raggiungere i massimi livelli di questo sport. Sul punto si è espresso anche il tecnico Andrea Mandorlini, il quale ha manifestato una visione simile a quella del calciatore dell’Inter nel suo intervento al podcast “Non è più domenica”: «Ha detto anche delle cose vere, magari sbagliando poi l’approccio su operai e altro. I calciatori giocano tante gare, stanno poco a casa. Stando a certi livelli, non so se si possa utilizzare proprio l’aggettivo ‘sacrifici’, ma una scelta del genere va accettata».

Mandorlini sottolinea il lavoro svolto quotidianamente dai calciatori: Bastoni approva!

LA CONVINZIONE – Mandorlini ha poi proseguito concentrandosi sugli specifici dettagli che caratterizzano la realtà vissuta quotidianamente dai professionisti. Di seguito il suo commento: «Si allenano sempre, sono sempre in campo. Per stare a determinati livelli devi lavorare duro, poi devi avere a che fare con altri temi come quello della notorietà. Si tratta di argomenti particolari, per cui io prenderei il positivo di quanto detto da Bastoni».