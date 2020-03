Mancosu: “Mi manca il campo. Gol indimenticabile? Quello all’Inter”

Condividi questo articolo

Intervistato dai canali social ufficiali della società Lecce, l’attaccante giallorosso Marco Mancosu è tornato a parlare di alcuni dei momenti più belli di questa sua stagione, citando in particolar modo il gol all’Inter nell’1-1 del Via del Mare.

INDIMENTICABILE – Non ha dubbi Marco Mancosu, attaccante del Lecce: quando gli viene chiesto quale tra i gol segnati in questa stagione sia stato il più indimenticabile, il giocatore risponde in questo modo: «Mi manca veramente il campo, sono uno a cui piace andare ad allenarsi, a far fatica e a divertirsi. Sono momenti veramente difficili, mi manca la normalità. Se penso a un gol che è stato indimenticabile penso quello all’Inter, è stato un susseguirsi di emozioni e di cose incredibili. Poi se mi chiedi quello più bello, dico sicuramente quello al Napoli».