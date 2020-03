Mancosu: “Bello segnare alle big, ma il gol contro l’Inter di piÃ¹. Il motivo”

Mancosu: “Bello segnare alle big, ma il gol contro l’Inter di più. Il motivo”

Marco Mancosu, giocatore del Lecce, ha rilasciato un’intervista alla “Gazzetta dello Sport”. L’attaccante ha quindi parlato del gol realizzato all’Inter e alle altre big della Serie A

GIOIA – Queste le parole di Marco Mancosu: «Già è tanto difficile segnare in A. Figurarsi poi che felicità si può provare nel fare centro contro squadroni come Juventus, Inter e Napoli. È stato solo un caso. La più emozionante? Quella realizzata contro l’Inter, non solo perché è stata bellissima ma soprattutto perché è stata fondamentale per sbloccarci dopo quattro sconfitte. consecutive. Ma anche il gol su punizione al San Paolo e il rigore per il pareggio contro la Juventus sono perle preziose».