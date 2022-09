Mancini su Udinese-Inter: «Friulani fisici e tecnici, lì con merito. Sul ritiro…»

Roberto Mancini, in conferenza stampa, oltre a dare un aggiornamento utile anche in vista di Inter-Roma (vedi articolo) si è espresso sull’Udinese, ieri vincente contro i nerazzurri. Sul ritiro a Coverciano ricerca entusiasmo

L’ULTIMA AVVERSARIA DELL’INTER − Mancini elogia l’Udinese, che ieri ha battuto i nerazzurri 3-1: «L’Udinese è una squadra che ho visto due volte quest’anno, gioca bene, è fisica. Ha pochi giocatori italiani. Ha però giocatori di grande qualità, è lì con merito in questo momento. Cosa mi aspetto dal ritiro? Dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti, dobbiamo avere più entusiasmo perché chiaramente non siamo in un momento felicissimo e tornare a divertirci un pochino».