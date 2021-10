Mancini: «Serie A divertente con 8 squadre in lotta! Juventus rientrerà»

Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato della Serie A e delle squadre candidate al titolo. L’ex allenatore dell’Inter è intervenuto come ospite a Bobo TV sul canale Twitch di Vieri.

CANDIDATE ALLO SCUDETTO – Secondo Roberto Mancini, il prossimo campionato di Serie A sarà combattuto e divertente con molte squadre in lotta per il titolo, tra cui ci sarà sicuramente la Juventus di Massimiliano Allegri: «Devo dire che se il campionato rimane così combattuto fino alla fine, anche se penso che la Juventus rientrerà, con sette o otto squadre che lottano per il vertice, io credo che possa essere divertente. Poi mi sembra che le squadre cerchino di giocare bene e questo è importante».