Mancini: “Serie A? Porte chiuse non Ã¨ calcio ma giusto cosÃ¬. Playoff…”

Mancini: “Serie A? Porte chiuse non è calcio ma giusto così. Playoff…”

Mancini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Rai Sport”. Il difensore della Roma si è espresso sulla eventuale ripresa della Serie A commentando l’opzione playoff (vedi articolo)

PAROLA A UN DIRETTO INTERESSATO – Gianluca Mancini ha parlato così della possibile ripresa della Serie A: «Playoff? Quello lo decideranno le persone in grado di decidere, noi ci adegueremo. Dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo (della Roma, ndr) che è quello di andare in Champions League. Sicuramente se riparte il campionato ne usufruiremmo noi giocatori e lo staff tecnico, perché il campionato è il campionato. Però aiuteremmo anche le persone che lavorano all’interno delle squadre di calcio. Il calcio a porte chiuse non è calcio. Nella situazione in cui siamo però a qualcosa bisogna fare a meno. Se deve ripartire il campionato a porte chiuse penso che questa sia una delle cose molto sicure e sia giusto così. Speriamo che le cose migliorino e che al più presto si ritorni alla normalità».