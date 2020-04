Mancini: “Scudetto? Se si riprende Inter puÃ² rientrare. Tonali…”

Mancini: “Scudetto? Se si riprende Inter può rientrare. Tonali…”

Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell’Italia, ha rilasciato un’intervista a “Sport Mediaset”. Si è parlato inevitabilmente dell’emergenza Coronavirus e di come e quando si potrà tornare a giocare a calcio in Italia

CALCIO – Roberto Mancini ha prima parlato dell’emergenza sanitaria e del possibile rientro al calcio giocato: «Spero torni tutto come prima. Ho sentito qualche ragazzo e stanno tutti bene. Spero si possa tornare a giocare al più presto. Non ci sono stati tantissimi giocatori che hanno preso il virus, quindi magari all’aperto è qualcosa che si può evitare. Il calcio è una cosa sociale ed è molto importante».

TALENTO – Mancini ha poi parlato di Sandro Tonali, obiettivo di mercato dell’Inter (QUI le ultime): «Tonali ha personalità. Non so se andrà via da Brescia. Se dovesse andare in un club importante troverà spazio perché ha tecnica e forza. Deve solo fare esperienza a certi livelli».

SCUDETTO – Mancini ha chiuso parlando della corsa scudetto: «Se si ricomincia può accadere di tutto. Difficile fare delle previsioni. Chiaro che la Juventus è la piu forte, ma Inter e Atalanta possono rientrare. Dopo una situazione così possono cambiare tante cose».