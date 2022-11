Mancini sceglie il modulo e decide la nuova Italia. Confermato il ‘blocco’ Inter – CdS

Dopo la sconfitta contro l’Austria per 2-0 è arrivata l’ora delle scelte. L’Italia di Roberto Mancini cade in amichevole nel giorno dell’esordio del Mondiale in Qatar e questo fa ancora più male, ma gli azzurri devono guardare avanti. Scelto il modulo di riferimento (con un piano B), secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport il CT ha anche confermato il blocco relativo all’Inter. Nasce la ‘nuova’ Italia.

LE SCELTE – Bocciato l’esperimento 3-4-3 per l’Italia, Roberto Mancini al massimo ritornerà sul 3-5-2 già visto contro Inghilterra e Ungheria, ma il modulo di riferimento tornerà il 4-3-3. Confermato l’ottimo momento di Federico Dimarco sulla fascia sinistra, per il resto della squadra il tecnico navigherà a vista, calcolando strategie e avversari, in base alle partite si adatterà e non avrà una sola idea di gioco. In difesa non c’è più Giorgio Chiellini, ma il tempo passa anche per Leonardo Bonucci e Francesco Acerbi. Promosso Giorgio Scalvini (che piace tanto all’Inter), entrato nella scia di Alessandro Bastoni. A centrocampo inamovibile Nicolò Barella.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania