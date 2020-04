Mancini: “Messi-Inter? Moratti ci avrebbe provato. Ibrahimovic…”

Roberto Mancini ha rilasciato un’intervista a “Sport Mediaset”. Il Commissario Tecnico della Nazionale non ha solo parlato della ripresa del campionato e di Tonali, ma anche di Moratti e del “sogno” Messi

PRESIDENTE – Roberto Mancini non ha dubbi su Leo Messi: «Se Moratti fosse rimasto presidente dell’Inter conoscendolo penso che ci avrebbe provato, come ha fatto con Ronaldo, che era uno degli attaccanti più forti del mondo, e riuscì a portarlo all’Inter. Sui giornali si legge che Messi non è molto sereno poi magari invece è la persona più felice di restare al Barcellona».

IBRAHIMOVIC – Mancini ha parlato anche del suo ex giocatore Zlatan Ibrahimovic: «Lui è stato uno dei più grandi attaccanti in assoluto. Lo metto sullo stesso piano di Messi e Cristiano Ronaldo, ovunque è andato ha vinto il campionato facendo sempre una valanga di gol. Anche quest’anno al Milan ha fatto bene ma non so cosa succederà in futuro».