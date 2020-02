Mancini: “L’Inter non Ã¨ solo Lukaku! Eriksen? Conte, non sono sorpreso”

Mancini: “L’Inter non è solo Lukaku! Eriksen? Conte, non sono sorpreso”

Condividi questo articolo

Roberto Mancini, ex allenatore dell’Inter oggi Commissario Tecnico della Nazionale, nel corso di una lunga intervista rilasciata al “Corriere dello Sport” ha parlato anche della sua ex squadra in corsa per lo scudetto, e in particolare di Juventus-Inter in programma domenica sera a porte chiuse.

CORSA SCUDETTO – Roberto Mancini dice la sua riguardo la corsa scudetto, nel caso in cui l’Inter dovesse perdere: «Soprattutto se la Lazio nel frattempo avesse battuto il Bologna. I giochi non sarebbero chiusi, ci mancherebbe, è ancora lunga, ma per i nerazzurri diventerebbe tosta recuperare l’eventuale distacco nonostante abbiano la partita con la Samp. Rincorrere vuol dire stare sotto pressione, non puoi più sbagliare».

SU RONALDO E LUKAKU – Roberto Mancini parla anche dei due attaccanti ma non solo: «Ronaldo segna in tutte le partite, fa ancora la differenza. È un bel vantaggio averlo, ma attenzione perché nella Juve ci sono venti fenomeni. Penso a Dybala, per esempio: che campione. L’Inter non è solo Lukaku. Ci sono anche Brozovic, Barella e Lautaro. Lui è un giocatore pazzesco, mi ricorda Tevez: ha qualità e forza fisica, non molla mai, è una punta che ci mette il cuore. Diventerà il numero uno».

SU ERIKSEN – Mancini parla nello specifico anche di Christian Eriksen, arrivato a gennaio e non ancora titolare di questa squadra: «Farà la differenza? È un centrocampista completo, davvero bravo. Ma attenzione: non sono sorpreso che Conte lo stia utilizzando con cautela e non so se potrà subito fare la differenza perché viene da un altro mondo, che è la Premier. Al danese servirà del tempo per capire e capirci. L’anno prossimo sarà decisivo».

LA FAVORITA – Mancini parla del big-match in programma domenica: «Juventus-Inter vince la Juventus? No, gioca in casa ed è favorita. Ma sarà una partita durissima che può decidere tanto. Non ho certezze».

LA LAZIO – Mancini conclude dicendo la sua riguardo la corsa scudetto con la Lazio sempre più nel vivo, e che questa giornata sarà impegnata contro il Bologna: «Occhio al Bologna e, soprattutto, a Mihajlovic. Sinisa è uno tosto in campo e, come avete visto, anche nella vita. Non mollerà facilmente davanti ai suoi vecchi amici. Ma certo che la Lazio è davvero tanta, vive un momento magico, è in piena corsa per lo scudetto perché gioca bene e sembra che tutto le giri bene. Ogni tassello al suo posto, i giocatori si conoscono da tre o quattro anni: e arrivano i punti. In vantaggio senza le coppe? Questo non lo so. Ci sono squadre che giocano sempre e spesso vincono tutto, partita dopo partita, soprattutto all’estero. Ricordatevi una cosa: ai calciatori piace giocare, non allenarsi. Quindi non me la sento di dire che non avere impegni durante la settimana può portare dei punti in più».