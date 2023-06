Mancini: «Inter squadra di esperienza! Sono felice per Inzaghi»

Il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato a Sky Sport della finale di Champions League che vedrà l’Inter impegnata contro il Manchester City e di Simone Inzaghi. Le sue parole.

FELICE − Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana (vedi articolo), ha parlato a Sky Sport della finale di Champions League che impegnerà l’Inter con il Manchester City: «Io credo che in novanta minuti non ci sia una squadra favorita: il Manchester City, guardando gli ultimi risultati, è una squadra temibile ma all’Inter fare gol non è semplice, è una squadra con esperienza. Sono felice per Simone Inzaghi perché l’ho visto crescere tanto da giocatore quanto da allenatore. Qualche mese fa non si diceva bene di lui quindi sono ancora più felice. Non sappiamo quando arriveranno i giocatori dell’Inter ma i ragazzi meritano tutti di essere qui».