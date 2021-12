Mancini: «Inter, scontro difficile anche per il Liverpool! Partita aperta»

L’Inter ha pescato il Liverpool negli ottavi di Champions League e secondo Mancini il confronto tra le due squadre è tutto da giocare. Il CT dell’Italia ha parlato ai microfoni di TMW al margine di un evento.

OTTAVI APERTI – Roberto Mancini non vede i nerazzurri già eliminati in Champions League, nonostante un sorteggio giudicato proibitivo da molti addetti ai lavori: «Gli scontri diretti sono difficili per tutti, non solo per l’Inter perché ha preso il Liverpool, ma anche per il Liverpool che ha preso l’Inter. Per il Napoli e il Barcellona, le partite sono tutte aperte». La squadra di Simone Inzaghi affronterà i Reds allenati da Jürgen Klopp in un affascinante ottavo di finale.