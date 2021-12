Mancini: «All’Inter difficoltà ma non so perché. Lautaro Martinez? Qualità!»

Amantino Mancini, ex giocatore di Inter e Roma, ha parlato in collegamento su Sky Sport della sua esperienza in nerazzurro e anche di Lautaro Martinez. Immancabile la domanda sulla gara di sabato

SOPRA LA MEDIA − Mancini non ha dubbi sulle qualità di Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez è un giocatore di qualità sopra la media, ha grande personalità, è importante per l’Argentina e l’Inter. Attacca lo spazio, fa gol, ed è un ragazzo che ancora deve crescere ma la sua qualità tecnica è sopra la media».

A MILANO− Sul suo complicato passato all’Inter, le parole di Mancini: «Non so, difficile da capire. Dopo i 3 anni con la Roma sono arrivato all’Inter, ho fatto i primi mesi con José Mourinho, poi lui cambiò modulo. Ma io stavo benissimo anche di testa, Milano forse era un po’ fredda per un sudamericano. L’Inter era una squadra fortissima, non era colpa dell’allenatore ma io stavo comunque bene».

ROMA-INTER − Così Mancini sulla gara e Mourinho: «Vedo un Mourinho diverso, più nervoso forse anche per la differenza tra questa Roma e quell’Inter. Inoltre, sembra avere un certo problema anche con gli arbitri. Sulla comunicazione è il numero uno, mi auguro che sia una bella partita. L’Inter arriva da un ottimo periodo però la Roma affronterà la sfida con la partecipazione del tifo. La Roma tira tanto ma la palla non la butta mai dentro».