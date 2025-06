Mancini: «Le finali dell’Inter? Serie A vive cambiamento radicale»

L’Inter e molte squadre italiane hanno ottenuto buonissimi risultati in Europa, vincendo anche come nei casi di Atalanta e Roma. Roberto Mancini ha spiegato però su Transfermarkt il motivo per cui ancora si parla di crisi.

RISULTATI – Il calcio italiano si è evoluto e negli ultimi anni si è fatto notare per i risultati in Europa. L’Inter è l’esempio con due finali di Champions League in tre anni e ora il viaggio negli Stati Uniti per il Mondiale per Cliub. La nazionale però vive tutt’altro momento, Roberto Mancini ha spiegato il motivo: «La Serie A sta vivendo un cambiamento radicale nella mentalità e nella struttura. È finita l’epoca dei patron che investivano per passione. Oggi il calcio è un business internazionale e la proprietà dei club riflette questa realtà. Per avere successo, tifosi, stampa e l’intero sistema devono comprendere e adattarsi a questo cambiamento fondamentale»

Inter, il ricordo delle vittorie di Mancini

PASSATO – Sulle sue esperienze vincenti, tra cui quella con l’Inter prima di José Mourinho, Mancini ha raccontato poi: «Non puoi vincere se non hai la giusta alchimia tra talento, forza fisica e coesione. Queste tre squadre avevano tutto nella giusta proporzione. Giocatori talentuosi, un gruppo unito, determinato a vincere. Le mie squadre hanno sempre cercato di giocare un calcio offensivo, con una propria identità e trasmettendo emozioni ai tifosi»